Tesla stijgt op voorzichtig Wall Street

Tesla is maandag omhooggegaan op de aandelenbeurzen in New York. De maker van elektrische auto’s liet via Twitter weten zijn aandeelhouders tijdens de komende jaarvergadering te vragen om te stemmen over een aandelensplitsing. Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Ook de gedeeltelijke lockdown vanwege coronabesmettingen in de grote Chinese zaken- en havenstad Shanghai zorgde voor enige terughoudendheid.

Vadim Denisenko, adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, verklaarde geen doorbraak te verwachten over de belangrijkste kwesties tussen Rusland en Oekraïne. De twee landen zouden maandag in Turkije de vredesonderhandelingen hervatten, maar volgens het Krelim beginnen de nieuwe onderhandelingen pas dinsdag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent lager op 34.707 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak op 4543 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.279 punten.

Tesla steeg 6,3 procent na het nieuws over een mogelijke nieuwe aandelensplitsing. In 2020 werd het aandeel Tesla ook al gesplitst. Beleggers moeten nu ruim 1000 dollar betalen voor een aandeel. Door de aandelen te splitsen wordt het voor kleinere beleggers weer aantrekkelijker om aandelen Tesla te kopen. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat Tesla zijn autofabriek in Shanghai voor ten minste een dag moet stilleggen vanwege de lockdown.

Apple daalde 0,1 procent. Nikkei Asia meldde dat het techconcern de productie van de iPhone SE en AirPods de komende tijd wat wil terugschroeven vanwege een zwakkere vraag naar de producten. Volgens het Japanse zakenmedium zou het gaan om een van de eerste tekenen dat de oorlog in Oekraïne en de opgelopen inflatie beginnen te drukken op de vraag naar consumentenelektronica.

De olieprijzen gingen omlaag door de vrees dat de lockdown in de grote Chinese stad Shanghai de vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd 6,9 procent goedkoper op 106,02 dollar. Brentolie kostte 6,7 procent minder op 112,56 dollar per vat. De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0988 dollar rond het middaguur.