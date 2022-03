AEX opent hoger onder aanvoering van Adyen en Just Eat Takeaway

De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst van start gegaan. Aan het begin van de handelsdag werden onder meer fintechbedrijf Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, een stuk hoger gezet. Beleggers kijken vooral naar een nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Russische en Oekraïense delegaties komen later op de dag in Turkije bijeen.

Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen weer fysiek bij elkaar komen, want in de afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. De delegaties ontmoeten elkaar in Istanbul. De oorlog begon eind februari met een Russische invasie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 728,35 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 1059,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Adyen was in de AEX met een plus van 4,9 procent de grootste stijger. Just Eat Takeaway won kort na de openingsbel 4 procent. Bijna alle aandelen in de hoofdindex noteerden een plus.

Topman Jacques van den Broek neemt dinsdag na 34 jaar afscheid bij uitzender Randstad. Sinds 2014 had hij de leiding bij het bedrijf. Van den Broek wordt opgevolgd door Sander van ’t Noordende. Randstad steeg 2,2 procent.

Beleggers zetten Fastned 4,9 procent lager. De uitbater van laadstations voor elektrische auto’s heeft zijn omzet vorig jaar bijna verdubbeld. Tegelijkertijd liep het nettoverlies sterk op. Het Nederlandse bedrijf kampte in de tweede helft van het jaar onder andere met de sterk gestegen elektriciteitsprijzen.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP heeft via een dochteronderneming een belang genomen in de Zweedse branchegenoot Catena. WDP heeft nu een belang van ruim 9 procent in het bedrijf en het wil uiteindelijk 10 procent in handen krijgen. WDP won 0,9 procent.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de vraag naar olie zal raken. Maandag zakten de prijzen al fors en dinsdag werd een vat Amerikaanse olie 0,9 procent goedkoper op 105,03 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 111,66 dollar per vat. De euro was 1,1000 dollar waard, tegen 1,0946 dollar op maandag.