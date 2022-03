Bank of England waarschuwt voor grote financiële klap huishoudens

Britse huishoudens moeten rekening houden met een grote financiële klap door de oorlog in Oekraïne. Daarvoor heeft Andrew Bailey, hoofd van de Bank of England, gewaarschuwd in de Britse zakenkrant Financial Times. De invasie van Rusland in Oekraïne zou het oplopen van de kosten voor levensonderhoud verergeren. Vooral de energieprijzen gaan hard omhoog. Hier voorziet Bailey zelfs een grotere toename dan in enig jaar in de jaren zeventig.

Het centralebankhoofd deed de uitspraken bij een evenement van een denktank in Brussel. Hij voegde eraan toe dat hij niet hoopt dat de problemen de komende jaren aanhouden, zoals destijds het geval was. In de jaren zeventig steeg de inflatie tot ongekende hoogte nadat de Arabische leden van oliekartel OPEC landen die Israël hadden gesteund in de Jom Kippoer-oorlog een embargo oplegden op ruwe olie.

Bailey waarschuwde ook voor het economische fenomeen stagflatie. Dat komt voor als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in februari uit op 6,2 procent, het hoogste niveau in dertig jaar. De Bank of England verwacht dat de oorlog in Oekraïne de inflatie verder omhoog zal duwen naar zo’n 8 procent in het tweede kwartaal. In het najaar kan de inflatie nog verder doorstijgen, als de energieprijzen ook blijven toenemen.

Volgens Bailey hebben de Verenigde Staten minder last van de stijgende energieprijzen dan het Verenigd Koninkrijk en Europa, omdat de Amerikanen meer eigen gas produceren en minder afhankelijk zijn van andere landen.