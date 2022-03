Belangrijke betalingsdeadline nadert voor Russische Spoorwegen

De Russische Spoorwegen kunnen woensdag in gebreke blijven met een betaling aan schuldeisers. Dan loopt namelijk een termijn af en moet er geld voor rente overgemaakt worden. Lukt dat niet dan zal het bedrijf te boek staan als wanbetaler en hebben geldschieters het recht om juridische stappen te ondernemen om bedragen terug te vorderen.

Meer bedrijven in Rusland worstelen momenteel met de financiële gevolgen van de sancties tegen het land. Die zijn ingesteld vanwege de Russische inval in Oekraïne. Ook de maker van stalen buizen Chelyabinsk Pipe Plant en kunstmestbedrijf EuroChem hebben woensdag zo’n belangrijke betalingsdeadline.

Eerder slaagde het Russische staalconcern Severstal er al niet in om geld op tijd over te maken. Maar voor zover bekend hebben de schuldeisers van dat bedrijf nog geen poging gedaan om een claim in te dienen. Severstal is in handen van de steenrijke Rus Aleksej Mordasjov, die ook een derde van de aandelen van reisconcern TUI in handen heeft. Hij vergaarde zijn fortuin doordat hij begin jaren negentig, als twintiger, de controle kreeg over het staalbedrijf dat in de Sovjettijd nog een staatsbedrijf was. Mordasjov staat momenteel op de sanctielijst van de Europese Unie.