Beurzen flink omhoog na gesprekken tussen Rusland en Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met stevige winsten gesloten door optimisme vanwege de nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne. Op het Damrak lieten vooral betaalbedrijf Adyen en ING stevige koerswinsten zien. Bij de ontmoeting van de delegaties in Istanbul zou sprake zijn geweest van een “betekenisvolle en constructieve discussie”, liet de Russische onderhandelaar Vladimir Medinski na afloop weten. Volgens hem zullen de Oekraïense voorstellen worden voorgelegd aan de Russische president Vladimir Poetin.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,1 procent hoger op 735,15 punten. De MidKap won 2 procent tot 1070,95 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot meer dan 3 procent, ondanks een daling van het consumentenvertrouwen in Duitsland en Frankrijk door de oorlog in Oekraïne.

Het was de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne weer fysiek bij elkaar komen, want in de afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. Kort na het einde van de onderhandelingen werd direct al een besluit bekendgemaakt. Het Russische ministerie van Defensie liet weten de militaire actie rond de hoofdstad Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv drastisch te gaan verminderen. Medinski heeft ook gezegd dat Rusland bereid is om politieke en militaire “stappen te zetten om het conflict te de-escaleren.”

Beleggers zetten Adyen na deze hoopvolle berichten ruim 9 procent hoger. ING volgde in de AEX met een plus van dik 8 procent. Olie- en gasconcern Shell ging wel bijna 3 procent omlaag. Dit hangt waarschijnlijk samen met de stevige daling van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 zette InPost (plus 15,3 procent) de opmars voort. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes werd maandag al een vijfde meer waard door overnamespeculatie. Ook Air France-KLM (plus 5,4 procent) wist de aandacht op zich gericht. De Telegraaf meldde op basis van bronnen dat de raad van commissarissen van KLM woensdag een besluit wil nemen over wie topman Pieter Elbers moet opvolgen.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de hoop op een de-escalatie van de oorlog in Oekraïne. Maandag doken de olieprijzen ook al flink omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de Chinese vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 3 procent goedkoper op 102,64 dollar. Brentolie kostte bijna 3 procent minder op 109,15 dollar per vat. De euro was 1,1113 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.