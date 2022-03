Blik beleggers blijft gericht op Oekraïne

De Amsterdamse beurs koerst dinsdag af op een positief begin na koerswinsten op Wall Street en Azië. De oorlog in Oekraïne blijft de beurshandel domineren. Oekraïense en Russische delegaties komen later op de dag in Turkije bijeen voor een nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog in Oekraïne.

Het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen weer fysiek bij elkaar komen want in de afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. De delegaties ontmoeten elkaar in Istanbul. De oorlog begon eind februari met een Russische invasie.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren wat hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen.

De Europese beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de min op 720,36 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan. Die in Londen daalde juist 0,1 procent.

De aan de Amsterdamse beurs genoteerde aanbieder van pakketkluisjes InPost werd een vijfde meer waard. Persbureau Bloomberg meldde dat verschillende investeerders zoals CVC Capital Partners en Hellman & Friedman mogelijk interesse zouden hebben in InPost. Het bedrijf trekt de aandacht van kopers doordat de waarde van het aandeel sinds de beursgang in januari vorig jaar met ongeveer twee derde is gezakt. InPost liet weten niet in gesprek te zijn met mogelijke kopers.

Wall Street eindigde de dag met winsten. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 34.955,89 punten. De brede S&P 500 dikte 0,7 procent aan tot 4575,52 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 14.354,90 punten.

In de Aziatische regio werden de aandelenmarkten dinsdag overwegend hoger gezet. In Shanghai daalde de beurs wel met 0,2 procent. Voor de Chinese havenstad met 26 miljoen inwoners is een strenge lockdown afgekondigd om coronabesmettingen tegen te gaan.

De olieprijzen gingen maandag nog hard omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de Chinese vraag naar olie zal raken. Shell leverde 3 procent in. Een vat Amerikaanse olie werd dinsdag nog eens 0,5 procent goedkoper op 105,42 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 111,92 dollar per vat.

De euro was 1,0986 dollar waard, tegen 1,0946 dollar op maandag.