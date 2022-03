Britten leggen beslag op Russisch superjacht in Britse wateren

Het Verenigd Koninkrijk heeft een Russisch superjacht in beslag genomen dat in een jachthaven in Londen ligt. Het is de eerste keer dat de Britse overheid beslag legt op een Russisch superjacht in Britse wateren. Met de inbeslagname willen de Britten de Russen straffen voor de inval in Oekraïne.

Het gaat om het superjacht Phi, gebouwd door het Nederlandse bedrijf Royal Huisman Shipyard. Het ligt in een jachthaven in Canary Wharf, het financiële district van Londen. Het 58,5 meter lange jacht is eigendom van een Russische zakenman en ongeveer 38 miljoen pond, omgerekend bijna 45 miljoen euro, waard. Dat liet het Britse ministerie van Transport weten in een verklaring.

De Britse minister van Transport Grant Shapps wilde niet zeggen om welke zakenman het precies gaat, maar zei wel dat de actie vanuit de Britten een “heldere en duidelijke waarschuwing” is aan de Russische president Vladimir Poetin en “zijn trawanten”. “Het beslag leggen op de Phi toont wederom aan dat we de sterkst mogelijke actie kunnen en zullen nemen tegen diegenen die hopen te profiteren van Russische connecties”, aldus de minister.