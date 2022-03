E.ON: Duitsland heeft drie jaar nodig voor afscheid Russisch gas

Het duurt nog jaren voordat Duitsland zonder aardgas uit Rusland kan. Dat schat de topman van het Duitse energieconcern E.ON, onder andere eigenaar van de Nederlandse energieleverancier Essent.

“We schatten dat hiervoor een periode van drie jaar nodig is”, antwoordde E.ON-topman Leonhard Birnbaum in het Duitse actualiteitenprogramma Tagesthemen op de vraag hoe snel Duitsland van het Russische gas af kan.

Volgens Birnbaum lijdt de economie van Duitsland bij een abrupt einde aan Russische gasleveringen “gigantische schade, die zo goed en zo kwaad als het kan vermeden moet worden.”

Net als in Nederland treedt er in Duitsland bij een acuut gastekort een noodplan in werking waarbij de verwarming van woningen zo lang mogelijk door moet gaan, ten koste van grootverbruikers in de industrie. Energie verslindende bedrijven zoals staalfabrikanten zullen het dus als eerste voelen als Rusland geen gas meer zou leveren, legde Birnbaum uit.

Maar daar blijft het volgens de hoogste baas van E.ON niet bij. Door het stilvallen van de industrie ontstaan waarschijnlijk ook tekorten aan onderdelen en halffabricaten.

Rusland, dat ruim een maand geleden Oekra├»ne binnenviel, is de belangrijkste leverancier van aardgas voor Europa. Volgens schattingen is het land goed voor zo’n 40 procent van het gas dat de Europese Unie gebruikt. De Russische president Vladimir Poetin eiste vorige week dat klanten uit “onvriendelijke landen”, waaronder de EU-lidstaten, voortaan hun gas afrekenen in roebels. Duitsland weigert dit en bestempelt die eis als contractbreuk. De eis om in roebels te betalen kan worden gezien als dreigement om de gaskraan dicht te draaien.