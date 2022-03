KHN: Oekraïners hebben aangegeven aan de slag te willen in horeca

Oekraïense vluchtelingen hebben aangegeven in de horeca aan de slag te willen na enige rust en verzorging. Dat zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De sector kampt met een groot tekort aan personeel en KHN laat weten dat de Oekraïners een bijdrage zouden kunnen leveren.

Op dit moment zijn er volgens KHN nog geen Oekraïense vluchtelingen werkzaam in de branche. Dat kan volgens de brancheorganisatie veranderen wanneer de regels wat betreft de tewerkstellingsvergunning worden aangepast. Het kabinet liet eerder weten te hopen dat er voor Oekraïners per 1 april een uitzondering kan worden gemaakt zodat ze makkelijker kunnen worden aangenomen door Nederlandse bedrijven.

“Veel horecaondernemers dragen inmiddels hun steentje bij en verwelkomen Oekraïense vluchtelingen met open armen”, zegt een woordvoerder van KHN. “Naast landelijke hulpacties en diverse initiatieven om hulpgoederen richting Oekraïne te sturen en geld in te zamelen, zijn er ook hotels, vakantieparken en pensions die tijdelijke huisvesting kunnen en willen bieden.”

Uitzender Randstad meldde eerder deze week nog dat het aantal openstaande vacatures de afgelopen maanden flink is opgelopen in de horeca. Dat komt doordat de sector na de coronabeperkingen de deuren weer mocht openen en doordat het terrasseizoen gaat beginnen. De vraag is groot naar medewerkers in de bediening, koks en personeel dat kan helpen in de keuken.