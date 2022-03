Luchtvaartsector kritisch op verhogen luchtvaarttaks

Het verhogen van de vliegtaks van 8 euro naar 24 euro per vlucht, zoals het kabinet wil, zal niet zorgen voor een beter milieu. Die conclusie trekken verschillende partijen in de luchtvaart in een reactie op de uitwerking van de Nederlandse plannen om een beroep te doen op Europese miljarden uit het herstel- en veerkrachtfonds. In ruil voor geld uit dat fonds moeten landen hervormingen doorvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat.

Volgens prijsvechter easyJet, een van de grootste gebruikers van Schiphol, is de belasting niet direct gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Daarmee worden luchtvaartmaatschappijen niet gestimuleerd om hun uitstoot te verminderen. “Het maakt vliegen alleen duurder en slechts toegankelijk voor de elite”, aldus een woordvoerster. Verder zegt easyJet dat de luchtvaart de middelen nodig heeft om te innoveren op weg naar schonere technologie├źn. “Wat betreft de impact op onze operatie op Schiphol, is het nu nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Op het moment opereren we negen toestellen op Schiphol en zijn er lokaal driehonderd mensen in dienst.

KLM gaat ervan uit dat, gelet op de inhoud van het regeerakkoord, de opbrengsten van de vliegbelasting naar de verduurzaming van de sector gaan. Zolang de maatschappij niet in staat is de vliegbelasting in de tickets te verwerken gaat dit ten koste van investeringen, aldus de maatschappij. Het is volgens KLM, gelet op de concurrentie, niet zo dat de prijzen zomaar even omhoog gegooid kunnen worden. Dat zou ook passagiers kosten.

BARIN, de branchevereniging voor luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Nederland, meent dat het kabinet als aandeelhouder van KLM en Schiphol beter zou moeten weten. Daarbij moet gewaakt worden dat vliegen niet voor een beperkte groep mensen beschikbaar blijft. Zeker omdat Nederland hierin alleen opereert. “De luchtvaart wordt niet alleen getroffen door de vliegtaks, corona of het Oekra├»ne-conflict”, aldus BARIN-voorzitter Marnix Fruitema. “Maar ook door extra kosten voor geluidsheffingen, duurdere duurzame brandstof, de tariefsverhoging van 37 procent van monopolist Schiphol, CO2-plafonds en alle maatregelen die Brussel oplegt.” Dat laat volgens hem onverlet dat de luchtvaart inspanningen moet en wil doen om de industrie duurzamer te maken.