Russische strategiewijziging maakt olie en graan goedkoper

De aankondiging van Rusland dat het de aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev zal afschalen, zorgde dinsdag voor goedkopere olie. Ook graan en mais werden aanzienlijk goedkoper. Handelaren zien de stap, die volgens de Russische viceminister van Defensie Aleksandr Fomin bedoeld is om vertrouwen te kweken in de vredesonderhandelingen met Oekraïne, als een opmaat naar mogelijke vrede.

Daardoor zouden de risico’s voor tekorten aan olie, maar ook andere producten flink afnemen. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging ruim 6 procent omlaag tot net onder de 100 dollar. Brentolie, de standaard voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, daalde ook meer dan 6 procent en kost nu net iets meer dan 105 dollar.

De prijs van Europees gas ging ook omlaag vanaf het moment van de uitspraken van Fomin. Met 106 euro per megawattuur ligt die nog wel iets hoger dan maandag, maar eerder op de dag schommelde de gasprijs rond de 112 euro.

De prijs voor mais ging op de beurs in Chicago tot 2,5 procent omlaag, naar de laagste prijs in bijna twee weken. Tarwe daalde haast 7 procent in prijs. Zowel Rusland als Oekraïne is een grote producent van tarwe.