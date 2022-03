Wall Street hoger door optimisme gesprekken Rusland en Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag verder omhoog. Ook in Europa lieten de markten stevige winsten zien. De stemming werd gesteund door optimisme over de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De Russische delegatie sprak van “constructieve” gesprekken en verklaarde stappen te nemen om het conflict te de-escaleren. Rusland belooft onder meer een drastische vermindering van de inzet van het leger bij de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De Russische en Oekraïense delegaties spraken elkaar in de Turkse stad Istanbul. Het was de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van beide landen weer fysiek bij elkaar kwamen, want in de afgelopen weken werd alleen onderhandeld via een videoverbinding. Ook de rijke Russische zakenman Roman Abramovitsj was bij de gesprekken aanwezig, in een bemiddelingsrol op verzoek van de regering in Kiev.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 25.282 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 4608 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent tot 14.517 punten.

Nielsen maakte een koerssprong van zo’n 21 procent tot 26,88 dollar. Het marktonderzoeksbureau is akkoord gegaan met een overnamebod van 28 dollar per aandeel van een groep van private investeerders. De deal heeft een waarde van 16 miljard dollar.

LHC Group steeg meer dan 7 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wordt de zorgspecialist overgenomen door zorgverzekeringsconcern UnitedHealth (plus 0,7 procent) voor 5,4 miljard dollar.

FedEx steeg een kleine 4 procent. De huidige operationele directeur Raj Subramanian wordt per 1 juni de nieuwe topman van de pakketbezorger.

Uber Technologies won bijna 6 procent. The New York Times meldt dat het bedrijf dicht bij een overeenkomst is met een taxibedrijf in San Francisco, die wordt opgenomen in de taxi-app. Eerder sloot Uber al een soortgelijke deal met New York om alle taxi’s in de stad toe te voegen aan de app.

De olieprijzen gingen verder omlaag door de hoop op een de-escalatie van de oorlog in Oekraïne. Maandag doken de olieprijzen ook al flink omlaag door de vrees dat de lockdown in Shanghai de Chinese vraag naar olie zal raken. Een vat Amerikaanse olie werd ruim 6 procent goedkoper op 99,50 dollar. Brentolie kostte ook dik 6 procent minder op 105,72 dollar per vat. De euro was 1,1129 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.