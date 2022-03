Zwembaden verlagen watertemperatuur vanwege gestegen energieprijs

Zwembaden zullen waar mogelijk de temperatuur van het water een graadje verlagen om het gasverbruik te verminderen. Ook zal versneld worden geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, om de kosten te drukken. Exploitant van zwembaden en sporthallen Sportfondsen Nederland ziet zich daar mede toe genoodzaakt na de in hun ogen teleurstellende uitspraak in een kort geding over de gestegen gasprijzen en de rol daarin van energieleverancier TotalEnergies.

Sportfondsen wilden via de rechter TotalEnergies houden aan de eerder gemaakte afspraken over gasleveringen en -prijzen. De uitbater van zo’n 120 binnen- en buitenzwembaden nam in november vorig jaar branchegenoot Laco over. Daarmee kreeg het zo’n dertig extra zwembaden in handen. Volgens Sportfondsen zouden deze locaties qua energieleveringen in het contract met TotalEnergies geschoven moeten worden.

Daar was de energieleverancier het niet mee eens. Die meent dat het bedrijf een groot financieel risico loopt als de prijzen uit het contract worden aangehouden. TotalEnergies noemde geen bedragen voor eventueel geleden schade, maar stelde dat het “duidelijk” was dat door grote prijsverschillen “een zeer groot verlies” zal ontstaan.

De rechter oordeelde nu dat er geen sprake is van een spoedeisend belang. Daarmee is een kortgedingprocedure ongeschikt. Ook wilde de rechter gelet op de verweren van TotalEnergies niet vooruitlopen op de uitkomst van een bodemzaak. Dat betekent concreet dat TotalEnergies de nieuwe zwembaden vooralsnog niet hoeft toe te voegen.

Sportfondsen had eerder al gewaarschuwd dat tientallen zwembaden in de knel zouden komen als de huidige gascontracten van sporthallen en zwembaden worden aangepast aan de nu geldende energieprijzen. Wat dit betekent voor klanten is volgens Sportfondsen nog niet bekend. Het verhogen van de prijzen voor een entreekaartje is het allerlaatste wat de zwembadbranche wil. Welke rol de overheid en de gemeenten hierbij gaan spelen is nog niet bekend.