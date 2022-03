Bloomberg: BP zoekt kopers voor Russische bezittingen

De Britse olie- en gasonderneming BP is op zoek naar kopers voor zijn Russische bezittingen. De onderneming peilt volgens bronnen door de staat gesteunde bedrijven in Azië en het Midden-Oosten of ze interesse hebben in activa waar BP vanwege de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland van af wil.

BP zou onder andere het Chinese Sinopec en CNPC hebben benaderd om het belang van 20 procent in het Russische Rosneft over te nemen. Ook in India heeft BP partijen benaderd. Dan gaat het om bedrijven als Oil & Natural Gas en Indian Oil die mogelijk olie- en gasprojecten van BP in Rusland zouden kunnen overnemen.

De pogingen hebben tot nu toe weinig resultaat opgeleverd. Dat toont aan dat het voor bedrijven nog een hele opgave wordt om van de Russische investeringen af te komen. Zeker omdat potentiële kopers te maken kunnen krijgen met politieke druk vanwege de sancties tegen Rusland. Ook Moskou wordt mogelijk boos omdat een eventuele koper van de BP-bezittingen een buitenlandse bedrijf helpt om van zijn Russische activa af te komen.

BP zou het belang ook aan Rosneft terug kunnen verkopen. Dat zou dan vermoedelijk met een enorme korting gepaard gaan. Een transactie met de Russen wordt door kenners als het meest kansrijk gezien. BP waarschuwde eerder al dat zijn belofte om Rusland te verlaten het bedrijf tot wel 25 miljard dollar kan kosten. Een woordvoerder benadrukte dat het bedrijf ernaar streeft zijn Russische bezittingen te verkopen, maar ging verder niet in op het proces.

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies waarschuwde eerder al dat BP en ook Shell, dat eveneens aankondigde Rusland te zullen verlaten, mogelijk hun bezittingen gedwongen moeten vasthouden. Dit omdat de bedrijven niet weten hoe ze ervan af moeten komen. In tegenstelling tot de concurrentie heeft TotalEnergies gezegd dat het zijn belangen in bedrijven en bepaalde projecten in Rusland zal behouden.