Britse havenexploitanten moeten activiteiten P&O blokkeren

Uitbaters van Britse havens moeten activiteiten van het geplaagde P&O Ferries gaan blokkeren. Daarvoor zijn nieuwe regels in de maak. Die moeten ervoor zorgen dat havens de wettelijke bevoegdheid krijgen om de toegang tot een veerboot te blokkeren als blijkt dat de veerdienst zijn bemanning niet minstens het nationale minimumloon betaalt, zei minister van Transport Grant Shapps woensdag in het parlement.

P&O Ferries, dat ook tussen Rotterdam en Hull vaart, zorgde eerder deze maand voor veel verontwaardiging met een onverwachts massaontslag. Het bedrijf hield plotseling alle veerboten aan de kade en liet het personeel weten dat achthonderd mensen met onmiddellijke ingang ontslagen zouden worden. Zij werden vervangen door goedkopere, extern ingehuurde arbeidskrachten. Dat was volgens het bedrijf, dat vorig jaar 100 miljoen pond verlies leed, nodig om de banen van 2200 anderen te behouden.

Shapps beschouwt het blokkeren van de activiteiten als de beste manier om P&O aan te pakken. Hij beweerde dat het simpelweg wijzigen van de loonwetgeving niet zou werken. Vooral omdat het zeerecht wordt geregeld door internationale verdragen.

De Britse havenvereniging (British Ports Association) zei dat stappen om loonverbeteringen in de ferry-sector te bespreken wenselijk waren. Maar ook dat havens niet met dergelijke regels belast moeten worden. Een overkoepelend orgaan van Britse vakbonden, het Trade Union Congres, meent dat er nogal wat hiaten in het voorgestelde plan zitten. De regels zullen volgens het orgaan een nieuw P&O-achtig schandaal niet voorkomen. In plaats daarvan riep de instantie op tot krachtiger overheidsoptreden, waaronder het verbreken van de banden met DP World, de in Dubai gevestigde moedermaatschappij van P&O.

Volgens Shapps zal het nog even duren voordat de wetswijziging geregeld is. Daarbij zullen havens zo snel mogelijk ge├»nformeerd worden. “Als bedrijven zoals P&O Ferries willen aanmeren in havens als Dover, Hull en Liverpool, zullen zij geen andere keuze hebben dan zich aan de regels te houden”, zei hij.