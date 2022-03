Duitse inflatie naar hoogste niveau sinds hereniging in 1990

De inflatie in Duitsland is in maart fors opgelopen. De prijzen stegen in de grootste economie van Europa in maart met 7,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Het is het hoogste inflatiecijfer voor Duitsland sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.

De toename van de inflatie wordt mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Daardoor worden onder meer brandstoffen, energie, grondstoffen en voedsel duurder. In februari was nog sprake van een inflatie van 5,1 procent. Door de hogere prijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk.

De Duitse regering heeft al een reeks maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen. Zo komt er onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. In Nederland gaat de brandstofaccijns per 1 april omlaag.

De inflatie nam in Duitsland sneller toe dan analisten hadden verwacht. Ontwikkelingen in Duitsland hebben hier altijd grote gevolgen, omdat het de belangrijkste handelspartner is van Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vrijdag met een nieuw inflatiecijfer.

Spanje kwam woensdag met een nieuw cijfer. Het leven in Spanje is in maart in doorsnee bijna 10 procent duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder en dat is nog meer dan waar analisten op hadden gerekend. Daarmee is de inflatie deze maand in het snelste tempo gestegen sinds 1985.