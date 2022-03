Invallen bij kantoren Barclays in Frankfurt vanwege belastingtruc

In het grootscheepse onderzoek in Duitsland naar de truc om dividendbelasting meermaals terug te vragen, de zogeheten cum/ex-fraude, is er woensdag een inval geweest op het kantoor van de Britse bank Barclays in Frankfurt. De actie van de autoriteiten volgt nog geen week op de invallen bij kantoren van Merrill Lynch in Duitsland.

Volgens de aanklager zijn ook woningen van twee verdachten doorzocht. Onderzoekers zoeken naar bewijzen voor verdachte transacties. Ongeveer zeventig politie- en belastingambtenaren namen deel aan de actie.

De cum/ex-fraude, bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting. Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 ruim 55 miljard euro te ontfutselen, raamde het collectief van onderzoeksjournalisten The Cumex Files in 2018.

De aanklager zei ook een huiszoekingsbevel te hebben uitgevaardigd tegen een accountantskantoor dat overigens geen doelwit is van het onderzoek. EY bevestigde dat hen is gevraagd informatie te verstrekken over diensten die zijn verleend. Vorige week werd hetzelfde gevraagd in het kader van de Merrill Lynch-inval, aldus EY.