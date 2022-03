Polen wil nog dit jaar van Russische olie en kolen af

Polen wil nog voor het einde van dit jaar van Russische kolen en olie af. Het Oost-Europese land hoopt in mei al zonder steenkool uit Rusland te kunnen, zei premier Mateusz Morawiecki. Hij hoopt Rusland zo verder pijn te doen als vergelding voor de inval in Oekraïne.

“We stellen een verbod in op Russische kolen en ik hoop dat we voor het einde van april, of op zijn laatst mei, volledig uit Russische steenkool zijn gestapt”, zei Morawiecki. “We doen alles wat we kunnen om voor het eind van dit jaar te stoppen met het gebruik van Russische olie.”

Polen is voor de import van fossiele brandstoffen sterk afhankelijk van Rusland. Volgens Europees statistiekbureau Eurostat kwam bijna 70 procent van alle aardolie die Polen in 2019 importeerde uit Rusland. Volgens de denktank Forum Energii kwam de afgelopen twintig jaar zo’n 62 procent van alle geïmporteerde steenkool uit Rusland, maar Polen heeft ook veel eigen kolenmijnen.

De Poolse premier deed ook een oproep aan de Europese Unie om een importheffing in te stellen op fossiele brandstoffen uit Rusland. Dat zou voor meer gelijkheid op de Europese markt moeten zorgen tussen landen die fossiele brandstoffen al in de ban doen en andere lidstaten, zo betoogde hij tijdens een persconferentie.