Rabobank kondigt volledig vertrek uit Rusland aan

Rabobank staakt al zijn activiteiten in Rusland. De Nederlandse bank, die vooral met dochterbedrijf DLL actief is in het land, is al begonnen met het vertrek uit Rusland. Rabobank zegt geen zaken meer te willen doen met een “regime dat op agressieve wijze een ander soeverein land binnenvalt”.

Rabobank heeft relatief kleine zakelijke belangen in Rusland. DLL houdt zich vooral bezig met lease- en financieringscontracten voor landbouwmachines. De Russische activiteiten waren in maart goed voor ongeveer 300 miljoen euro aan lopende contracten. Rabobank kan nog niet aangeven wanneer de bank definitief weg is uit Rusland.

Rusland wordt door steeds meer westerse bedrijven geboycot wegens de inval in Oekraïne, die op 24 februari begon. DLL besloot een dag na die aanval geen nieuwe contracten meer af te sluiten met Russische klanten, maar vertrok nog niet volledig.

Ook ING greep wegens de oorlog in bij zijn Russische onderdelen. De bank besloot begin maart geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Van alle Nederlandse banken heeft ING de grootste belangen in Rusland. Het financieel concern heeft 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, wat ongeveer 1 procent is van zijn totale portefeuille.

Voor banken is het beëindigen van financieringsovereenkomsten in Rusland niet zonder risico. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangeklaagd wegens contractbreuk. Russische autoriteiten dreigden eerder deze maand bovendien bezittingen te confisqueren van bedrijven die zich uit het land terugtrekken.