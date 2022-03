Reuters: Rusland verandert prijzen gascontract niet, valuta wel

Rusland zal de prijzen van gascontracten niet verhogen. Wel moet de betaling van gas straks in roebels plaatsvinden. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat Moskou ondanks de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld, de tarieven ongemoeid wil laten. De betaling moet worden voldaan roebels op een vooraf overeengekomen verrekeningsdag. Dan is het mogelijk om de valuta om te wisselen. De dan geldende wisselkoersen zijn dan leidend.

President Vladimir Poetin eiste dat vorige week van “onvriendelijke” landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland wegens de oorlog in Oekra├»ne, zoals EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Een woordvoerder van het Kremlin zei eerder dat de overstap op roebels voor gastransacties geleidelijk wordt ingevoerd.

De voorgestelde regeling is een van de opties en is niet definitief, aldus de bronnen. Gazprombank, de op twee na grootste bank van Rusland, zal mogelijk fungeren als tussenpersoon voor transacties tussen de gaskopers en Gazprom. Het is overigens niet duidelijk of gaskopers uit door Moskou als “onvriendelijk” bestempelde landen de eis om in roebels te betalen zullen accepteren.