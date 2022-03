Shell grote winnaar op Damrak, PostNL omlaag

Olie- en gasconcern Shell was woensdag duidelijk de sterkste stijger in de AEX-index. Het fonds profiteerde van de oplopende olieprijzen. Een dag eerder gingen die nog omlaag vanwege positieve signalen na onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Inmiddels is het enthousiasme daarover nagenoeg verdwenen. Beleggers vragen zich nu af of Rusland wel echt een handreiking deed om het offensief rond Kiev af te gaan bouwen, of juist zijn troepen aan het herpositioneren is voor een aanval elders.

Shell eindigde de sessie met een winst van 4 procent. Na twee dagen van dalingen kostte een vat Amerikaanse olie 3,4 procent meer op 107,88 dollar. Brentolie werd 3,3 procent duurder op 113,87 dollar per vat.

Ondanks de stevige winst van zwaargewicht Shell eindigde de AEX met een verlies van 0,2 procent op 733,88 punten. Chipbedrijf BE Semiconductor Industries sloot de rij met een verlies van 4,5 procent. Het chipbedrijf maakte bekend 175 miljoen euro te willen ophalen met een nieuwe obligatielening. De opbrengst is bedoeld om investeringen te bekostigen die bijdragen aan de langetermijnstrategie. Ook kunnen overnames met het geleende geld worden betaald.

Verder stonden financieel fonds ING en verfconcern AkzoNobel bij de sterkste dalers met verliezen tot 2,8 procent. Unibail-Rodamco-Westfield zakte 0,2 procent. Het winkelvastgoedbedrijf, in Nederland bekend van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, gaat zijn Amerikaanse activiteiten verkopen en zich volledig op de Europese markt richten.

In de MidKap verloor PostNL 5,6 procent door de aanhoudende perikelen in België. De krant Het Laatste Nieuws meldde dinsdag dat de topman van PostNL België is opgepakt door de politie. PostNL is al langer doelwit van de Belgische autoriteiten vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk.

Air France-KLM verloor 2,7 procent aan beurswaarde. Air France, KLM en Martinair moeten alsnog meer dan 325 miljoen euro boete betalen vanwege verboden prijsafspraken over luchtvrachtvervoer, bepaalde het Gerecht van de Europese Unie. Ook acht andere luchtvrachtvervoerders die deel uitmaakten van het kartel tussen eind 1999 en begin 2006 moeten wegens kartelvorming een boete betalen.

De MidKap sloot mede door het verlies van PostNL en Air France-KLM met een min van 0,9 procent op 1061,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,5 procent, Londen won juist 0,6 procent. De euro was 1,1167 dollar waard tegen 1,1113 dollar een dag eerder.