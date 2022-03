SNS: derde jongvolwassenen weet niet van loonkloof bij bedrijf

Een derde van de Nederlanders tussen 18 en 35 jaar oud heeft geen idee of in het bedrijf waar ze werken sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat meldt SNS op basis van onderzoek onder ruim duizend jongvolwassenen. Volgens de bank is openheid over salarissen een voor de hand liggende oplossing. Zo weet een kwart van de vrouwen niet of ze evenveel verdienen als hun mannelijke collega’s met dezelfde functie.

Twee op de drie jongvolwassenen zeggen dat het taboe is om salarissen te bespreken onder collega’s. Daarbij weet 64 procent niet wat hun directe leidinggevende verdient. “De werkgever staat dan ook met stip op nummer 1 als de aangewezen partij om de kar te trekken om de loonkloof te dichten”, aldus SNS in een toelichting.

De bank, onderdeel van de Volksbank, stelt dat de loonkloof bij het concern 0,04 procent is. “Ook toont de Volksbank in haar vacatures de salarisschalen van de functies.” Dat is volgens SNS in slechts een kwart van de vacatures in Nederland het geval. “De onzichtbaarheid van salarissen houdt de loonkloof mede in stand”, zegt directeur Angela Eijlander van SNS. Volgens haar is er behoefte aan meer inzicht. “We hopen dan ook dat andere bedrijven als eerste stap ook salarissen gaan toevoegen in vacatures.”

SNS meldt op basis van het onderzoek dat 14 procent van de jongvolwassen mannen het logisch vindt dat ze meer verdienen dan vrouwen in dezelfde functie. Ook vindt bijna 40 procent van de mannen dat Nederland goed bezig is om de loonkloof te verkleinen tegen 10 procent van de vrouwen.