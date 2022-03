CBS: winkelomzet viel in februari bijna 17 procent hoger uit

Winkelbedrijven hebben in februari bij elkaar 16,5 procent meer omzet behaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Bij de non-food winkels ging het om een stijging van bijna 58 procent, terwijl de omzet van voedingsmiddelen een daling liet zien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met 2020 lag de omzet in februari dit jaar meer dan 13 procent hoger.

Bij de non-foodwinkels lag het verkoopvolume vorige maand bijna 51 procent boven het niveau van een jaar eerder. De grote groei komt vooral doordat de omzet in februari 2021 op een bijzonder laag niveau lag. Toen gold de hele maand een lockdown waar de non-foodsector veel last van had. In februari 2022 was er geen lockdown. Ten opzichte van februari 2020 lag de omzet van non-foodwinkels in februari 2022 ruim 10 procent hoger.

De kleding- en schoenenwinkels hebben in februari fors meer omgezet dan in februari 2021, maar leden toen juist flinke omzetverliezen. Per saldo was de omzet van deze winkels in februari 2022 ook hoger dan in februari 2020.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in februari 2,9 procent minder omzet behaald dan in februari 2021. Het verkoopvolume was ruim 7 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van de speciaalzaken nam toe, terwijl de omzet van de supermarkten daalde. Ten opzichte van februari 2020 hebben de winkels in voedingsmiddelen bijna 6 procent meer omgezet.

De online omzet was in februari bijna 25 procent lager dan in februari 2021. Webwinkels hebben 8,7 procent minder omgezet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, kromp met bijna 40 procent. In februari 2021 groeide de online omzet met bijna 104 procent.