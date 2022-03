CNV Vakmensen: meer mensen zoeken ander werk door hoge reiskosten

De hoge brandstofprijzen, in combinatie met een “volstrekt ontoereikende reiskostenvergoeding”, zorgen voor problemen bij grote groepen werknemers. Dat meldt CNV Vakmensen, die daar afgelopen weken honderden signalen over heeft gekregen van leden. Een groeiende groep werknemers overweegt volgens de vakbond ook om minder te gaan werken of wil op zoek naar een andere baan, dichter bij huis, vanwege de hoge reiskosten.

“Mensen komen echt niet meer uit met de reiskostenvergoeding, als die er al is”, zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar van CNV Vakmensen voor de schoonmaakbranche. De vakbond wil hier meer aandacht voor van werkgevers en is inmiddels met meerdere werkgevers in gesprek over een betere reiskostenvergoeding.

De bond maakt zich vooral zorgen over honderdduizenden werknemers die niet thuis kunnen werken en noodgedwongen veel woon-werkkilometers maken. In een aantal sectoren heeft de bond de stemming gepeild, zoals de schoonmaak, beveiliging, retail, recreatie, kappers, horeca en touringcarbranche.

Uit de honderden reacties kwam naar voren dat voor 96 procent de reiskostenvergoeding, áls ze die al krijgen, op dit moment volstrekt ontoereikend is. Meerdere werknemers hebben het probleem zelf bij hun werkgever aangekaart, maar vrijwel iedereen heeft volgens de bond meteen nul op het rekest gekregen.

Vooral in de schoonmaak, beveiliging en touringcarbranche overweegt een deel van de werknemers minder dagen te gaan werken of wil die op zoek naar ander werk. Dat geeft volgens Erik Honkoop, onderhandelaar van CNV Vakmensen voor de beveiligingsbranche, wel aan hoe serieus de brandstofprijs en de reiskostenvergoeding meewegen bij de keuze voor een baan.

Hoewel de accijnsverlaging op brandstof per 1 april zeer welkom is, is daarmee het probleem volgens de vakbond niet opgelost. Ook de fiscale vrijstelling moet zo snel mogelijk omhoog van 19 naar 23 cent per kilometer en zodra die verhoging een feit is, moeten werkgevers die zo snel mogelijk maximaal benutten.