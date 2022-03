Coronacrisis zorgt voor productiekrimp Chinese industrie

De Chinese industrie heeft weer flink te lijden onder de coronacrisis. De productie van het fabriekswezen kromp in maart als gevolg van de ergste uitbraak van het coronavirus in China in twee jaar. Door de uitbraak gingen delen van het land in lockdown en bleven fabrieken dicht.

De inkoopmanagersindex, een belangrijke maatstaf voor de productieactiviteit, daalde in maart tot een stand van 49,5. Daarmee zakte deze net onder de grens van 50 punten die groei van krimp scheidt, blijkt uit gegevens van het nationale bureau voor de statistiek. Het betekende de eerste krimp in vijf maanden.

De daling komt op het moment dat de autoriteiten worstelen om uitbraken van het coronavirus tegen te houden met restricties en lockdowns in belangrijke productiehubs zoals Shenzhen in het zuiden en Changchun in het noordoosten. China heeft al wekenlang te maken met duizenden coronagevallen per dag, waar het twee jaar lang de virusuitbraak vrijwel geheel wist te beteugelen.

Het land hanteert een zero-Covid-strategie. Nu het virus snel om zich heen grijpt, kan deze strategie de economie van het land grote schade toebrengen, zo verwachten kenners.