Flexbedrijven zien omzet flink stijgen maar het bedrijfproces complexer worden

De arbeidsmarkt kende de afgelopen jaren veel onzekerheid. Corona en schaarste speelden daarin een belangrijke rol. Het probleem van de HR manager is en blijft: hoe vind ik de beschikbare mensen?

Vacatures onvervulbaar

De personeelstekorten zijn inmiddels niet alleen groot in de bekende krappe sectoren, maar slaan over naar de voorheen ‘ruime’ beroepen, sectoren waar voorheen nog wel mensen voor te vinden waren. ‘Van intercedent tot bouwvakker: het personeelstekort breidt zich uit als olievlek.’, dat concludeert ABN AMRO op basis van de eigen Arbeidsmarktindicator.

Eind januari was al bijna 16% van de vacatures onvervulbaar. De vraag naar gekwalificeerd personeel groeit mer de dag. In het vierde kwartaal van 2021 groeide de omzet van flex- en detacheringsbedrijven dan ook met maar liefst 14%. En de verwachting is dat die groeit nog wel even doorzet.

Great Resignation

De gevolgen van de aanhoudende vraag naar nieuw personeel leidde in de Verenigde Staten al tot The Great Resignation, waarbij werknemers massaal van baan wisselen. Uit onderzoek blijkt dat ook in andere landen werknemers van plan zijn om op korte termijn van baan te wisselen. In het Verenigd Koninkrijk zal 32% van de werknemers in de helft van 2022 op zoek gaan naar een nieuwe baan. Een enquête uitgevoerd in Brazilië toont aan dat maar liefst 49% van de werknemers van plan is om dit jaar naar nieuwe kansen te zoeken.

Schijn ZZP-ers en vaste contracten

In Nederland wordt het verschil tussen vaste banen en flexwerken ook nog eens steeds kleiner. Het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de adviezen van de Commissie-Borstlap adviseren een strengere aanpak van de zogeheten ‘schijn-zzp’ers’. En de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers maakt het bestaan van flexwerkers er niet makkelijker op. Intermediairs bieden dan ook steeds vaker vaste contracten aan. Het plaatsen van de juiste mensen bij het juiste bedrijf, voor detacherings- of uitzendbureau de kern, is dus aan veel verandering en ontwikkeling onderhevig.

Complexe bedrijfsprocessen

Als gevolg van al deze ontwikkelingen moeten flexondernemers inmiddels enorm flexibel en creatief om kunnen gaan met deze (on)voorspelbare markt waarin snel kunnen inspelen op de groeiende vraag een van de grootste uitdagingen is. De explosieve groei in de steeds complexere markt heeft bovendien grote consequenties voor hun bedrijfsprocessen. Het betekent tegenwoordig bijvoorbeeld dat er veel werknemers, opdrachtgevers en financiën onder het toezicht van flexbedrijven vallen. Daarnaast moet het overzicht bewaakt worden over de bedrijfsprocessen, van de aanvraag tot aan het versturen van de factuur.

In- en overzicht houden over al deze processen is cruciaal om aan de klantvraag te kunnen voldoen. Steeds meer flexbedrijven maken dan ook gebruik van administratieve software die deze complexe bedrijfsprocessen zo simpel mogelijk maakt. AFAS Flex implementeert en optimaliseert bijvoorbeeld het generieke systeem van klanten, zodat de software op maat aansluit bij de groeiende organisatie. Zo worden de administratieve lasten verlaagt en de efficiëntie van een flexbedrijf verhoogt.

De juiste mens op de juiste plek

Procesoptimalisatie is voor flexbedrijven van cruciaal belang omdat bedrijfsdoelen, -processen of -structuur zo snel veranderen. Om op lange termijn een efficiëntieslag te maken en voordeel te behalen is het niet alleen belangrijk om bedrijfsprocessen te automatiseren, maar bestaande bedrijfsprocessen ook goed in kaart te brengen. Vaak kan AFAS Consultancy veel efficiëntie brengen die de broodnodige tijd oplevert voor de core business van flex bedrijven en de groeiende behoefte op de arbeidsmarkt: De juiste mens op de juiste plek.