Gasbetaling in roebels door constructie mogelijk niet nodig

Europese landen kunnen Russisch gas indirect mogelijk toch in euro’s blijven betalen, terwijl de Russische president Vladimir Poetin juist heeft gezegd dat gas vanaf april met roebels moet worden afgerekend. Het Kremlin heeft namelijk een presidentieel decreet naar buiten gebracht waarin sprake is van een constructie waarbij buitenlandse partijen hun dollars en euro’s omzetten in roebels bij een Russische bank.

Een bron binnen de Franse regering heeft aan persbureau Bloomberg laten weten dat het nieuwe mechanisme ervoor zou zorgen dat er niet heel veel hoeft te veranderen aan de gasbetalingen. Die zouden eigenlijk kunnen doorgaan zoals in contracten staat vastgelegd.

Rond de kwestie is evenwel nog veel onduidelijk. Opmerkingen van Poetin dat gas wel degelijk in roebels betaald zou moeten worden volgden donderdagmiddag kort op uitlatingen van onder meer de Italiaanse premier Mario Draghi. Volgens Draghi kon er juist nog wel in euro’s worden betaald.

Door de ontwikkelingen veerde de Europese gasprijs donderdagmiddag meerdere keren op. Maar kort daarna zakte de prijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam telkens weer wat. Van een enorme prijspiek is geen sprake, wat erop zou kunnen wijzen dat handelaren niet het gevoel hebben dat de situatie heel erg zal veranderen.