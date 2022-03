Handelaren zien wereldmarkt door oorlog Oekraïne verslechteren

De oorlog in Oekraïne heeft de situatie voor Nederlandse importeurs en exporteurs verder verslechterd. Drie op de vijf internationaal actieve bedrijven zeggen dat de situatie in de afgelopen maanden verder achteruit is gegaan, terwijl onder meer verstoringen in de toeleveringsketen en het gebrek aan grondstoffen en personeel al zorgden voor moeilijker zakendoen over de grens.

“We rollen van China-discussies en wederom nieuwe lockdowns via corona naar de oorlog in Oekraïne”, zegt Bart Jan Koopman, directeur van ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Zo kampt ruim driekwart van de ruim driehonderd ondervraagde bedrijven nu met problemen door oplopende kosten en worden bij vier op de tien bedrijven dit jaar winsten negatief beïnvloed, blijkt uit cijfers van evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Volgens Koopman was de wereld gewend aan een hoge mate van efficiëntie en betrouwbaarheid, waar nu volgens hem geen sprake van is.

Het importeren van goederen wordt nu meer verstoord dan de export, iets wat volgens de partijen in ieder geval de afgelopen twee jaar niet is voorgekomen. “Nederland krijgt zijn goederen moeilijker hier. Vooral China en de VS worden genoemd als probleemleveranciers, met Rusland en Oekraïne als logische nieuwkomers in het rijtje meest genoemde landen met verstoringen”, klinkt het. Oekraïne levert minder goederen door de oorlog, Russische bedrijven hebben last van sancties vanuit het Westen.