KLM krijgt NS-directeur Marjan Rintel aan het roer

NS-directeur Marjan Rintel wordt met ingang van 1 juli 2022 de nieuwe baas van KLM. Moederbedrijf Air France-KLM maakte bekend dat zij bij de luchtvaartmaatschappij de opvolger wordt van Pieter Elbers. De ondernemingsraad van KLM is om advies gevraagd over de benoeming. Daarbij hebben aandeelhouders nog wel het laatste woord.

Rintel was voor haar aanstelling bij de NS in 2014, waar zij in het najaar van 2020 tot president-directeur werd benoemd, ook al actief in verschillende functies bij KLM en Air France-KLM. Haar naam zong al een tijdje rond als potentiƫle opvolger van Elbers.

Rintel zegt in een eerste reactie het een eer te vinden het stokje van Elbers over te nemen. Ze noemt de staat van dienst van de scheidend topman indrukwekkend.

Topman Ben Smith van Air France-KLM zegt bijzonder verheugd te zijn met Rintel als nieuwe bestuurder. De Canadees staat voor een nieuwe periode van vijf jaar als baas van de luchtvaartcombinatie. Zijn mandaat wordt vervroegd verlengd.

KLM maakte begin dit jaar bekend dat Elbers niet op zal gaan voor een derde termijn bij KLM. Tussen Elbers en Smith zou het niet helemaal boteren. De Canadees zou hervormingen willen doorvoeren om de samenwerking tussen Air France en KLM te verbeteren. Elbers wordt gezien als een sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Elbers lag meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken.

Bij de NS zien ze Rintel niet graag vertrekken. Volgens Gerard van de Aast, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft zij er mede voor gezorgd dat het spoorwegbedrijf goed door de coronacrisis is gekomen. De zoektocht naar een opvolger begint direct. Mocht het voor 1 juli niet lukken om een nieuwe president-directeur te vinden, dan zal financieel directeur Bert Groenewegen deze rol als waarnemer op zich nemen.