KPN begint met uitschakelen van 3G-netwerk

Telecomprovider KPN begint donderdag met het uitschakelen van zijn 3G-netwerk. Het netwerk, dat als eerste snel mobiel internet mogelijk maakte, bestaat sinds 2003. Met de komst van opvolgers 4G en 5G werd er steeds minder gebruik van gemaakt.

Het uitschakelen van het 3G-netwerk gebeurt stapsgewijs, vertelt een woordvoerder. Ook zijn er tientallen kleine gebieden in Nederland, verspreid over het land, waar KPN nog geen 4G- of 5G-dekking heeft. De woordvoerder kon niet precies zeggen waar die plekken zijn maar daar wordt eerst voor dekking gezorgd voordat 3G wordt uitgezet.

KPN schat dat een klein deel van zijn klanten nog geen telefoon heeft die geschikt is voor 4G. “Het gaat om een heel kleine groep klanten en die hebben we de afgelopen tijd ook actief benaderd”, aldus de zegsman. “Het gros van de klanten heeft daarop actie ondernomen.”

KPN gaat de vrijgekomen frequenties die nu voor 3G worden gebruikt inzetten voor snellere technieken. Klanten die nog geen telefoon hebben die 4G kan gebruiken, vallen terug naar 2G om te bellen en sms’en en blijven zo volgens KPN goed bereikbaar. Dat netwerk blijft de komende jaren bestaan en de spraakkwaliteit is onlangs nog verbeterd.

Concurrent Vodafone trok vorig jaar al de stekker uit 3G.