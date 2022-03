Transportsector wil beter stroomnet voor verduurzamen trucks

Gebruikers van vrachtwagens maken nog maar weinig de overstap naar elektrisch rijden. Volgens brancheverenigingen RAI Vereniging en Transport en Logistiek Nederland (TLN) komt dat door de huidige toestand van het elektriciteitsnet, waarvan de capaciteit “volstrekt onvoldoende” is. De belangenclubs pleiten voor een ‘stroomgarantie’.

Daarmee zou moeten worden gekeken naar de totale behoefte aan stroom om de ambities voor het elektrisch maken van het vrachtverkeer te realiseren. “Dat betreft niet alleen de stadslogistiek in de periode tot 2030, maar ook de volledige elektrificatie die daarna volgt”, staat in een toelichting.

RAI Vereniging en TLN wijzen erop dat in het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat vervoer met vracht- en bestelauto’s in grotere steden in 2030 niets meer mag uitstoten. De ambitie is om tien jaar later alle nieuwe vrachtwagens in Nederland zonder uitstoot te laten zijn.

Maar nu zijn transporteurs volgens de verenigingen nog “erg terughoudend” met investeren in elektrisch rijden. “Een batterij-elektrische vrachtwagen is al snel drie keer zo duur als een dieselvrachtwagen en heeft een veel kleinere actieradius. Daardoor valt er nog niet te concurreren.” Wel is de verwachting dat komende jaren de prijs van een elektrische vrachtwagen daalt en de actieradius toeneemt en zo “uiteindelijk een meer marktconforme situatie ontwikkelt”.

RAI Vereniging en TLN zeggen dat het elektriciteitsnet de grootste beperkende factor is. “Een vrachtauto die door gebrek aan stroom niet optimaal ingezet kan worden, vormt een groot risico voor een transportbedrijf.”

Afgelopen jaar kwamen er 67 elektrische vrachtwagens bij. “Om het doel van 2030 te behalen, moet de komende acht jaar het aantal nieuw verkochte trucks groeien naar 4000 tot 5000 elektrische vrachtwagens per jaar.”