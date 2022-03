Uitbater van laadstations Fastned kan uitbreiden in Frankrijk

Fastned kan flink uitbreiden in Frankrijk. De Nederlandse aanbieder van snellaadstations heeft een aanbesteding gewonnen voor achttien nieuwe locaties in het land. Daardoor loopt het aantal Fastned-stations in Frankrijk waar mensen straks hun elektrische auto kunnen opladen op tot meer dan dertig.

Het gaat om locaties in het noorden van het land, onder meer in de regio rond Parijs en in Normandiƫ. Het bedrijf is van plan de nieuwe stations later dit jaar te openen, naast de acht locaties die al open zijn in Frankrijk.

Mogelijk krijgt Fastned binnenkort nog meer uitbreidingsmogelijkheden. De Franse regering wil dat het bij alle 360 verzorgingsplaatsen langs tolwegen in het land mogelijk wordt om je auto op te laden. Voor ongeveer de helft van deze locaties zijn tot nu toe aanbestedingen geopend en Fastned heeft op vrijwel alle locaties ingeschreven.

Sinds de oprichting in 2012 heeft Fastned al bijna tweehonderd snellaadstations geopend. Die liggen in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Belgiƫ, Frankrijk en Zwitserland. Hoeveel geld er met nieuwe locaties is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.