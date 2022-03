Wall Street sluit kwartaal af met een min, olieprijzen fors lager

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag het kwartaal af met flinke verliezen. Ook de olieprijzen daalden omdat de Verenigde Staten het komende halfjaar een miljoen vaten olie per dag vrijgeven uit hun oliereserves. Dat is meer dan ooit.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden hoopt zo de olieprijzen omlaag te brengen. Die zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne flink gestegen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,5 procent tot 100,78 dollar procent. Brentolie werd 5,4 procent goedkoper op 107,29 dollar per vat. Olieconcerns ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron verloren daarop tot 1,6 procent.

De grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland houden vast aan de geleidelijke verhoging van de productie. De OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, verhoogt de olieproductie in mei met 432.000 vaten per dag. De OPEC staat al langere tijd onder druk van onder meer de Verenigde Staten en Europa om veel meer op te gaan pompen om zo de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne tegen te gaan.

Daarnaast hielden plannen van de Amerikaanse centrale bank voor een stevige renteverhoging en de zorgen over de oorlog in Oekraïne de markten in de greep. Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen steeg met 14.000 naar 202.000. Dat is meer dan analisten hadden verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 1,6 procent op 34.678,35 punten. De brede S&P 500 verloor 1,6 procent tot 4530,41 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 14.220,52 punten.

Sommige techbedrijven stonden onder druk door zorgen bij analisten over de markt voor computers. Chipmaker AMD zakte 8,3 procent na een adviesverlaging door de Britse bank Barclays. HP en Dell verloren 6,5 en 7,6 procent. Analisten van Morgan Stanley schroefden hun aanbevelingen voor de twee computerfabrikanten terug.

Baidu daalde 8 procent. Het Chinese techconcern stond op de beurs in Hongkong ook al onder druk doordat de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC het bedrijf heeft toegevoegd aan de lijst van Chinese bedrijven die mogelijk hun beursnotering op Wall Street zullen kwijtraken.

De euro was 1,1060 dollar waard, tegen 1,1098 dollar bij het slot in Europa eerder op de dag.