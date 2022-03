Werkloosheid eurozone daalt naar laagste niveau ooit

De werkloosheid in de eurozone is in februari gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat zaten er in de tweede maand van het jaar nóg minder mensen werkloos thuis dan in januari, toen de werkloosheid voor het eerst ooit onder de 7 procent dook.

Door het economisch herstel uit de coronacrisis is de vraag naar personeel sterk aangetrokken. In sommige sectoren zijn zelfs tekorten aan geschikte arbeidskrachten. Daardoor kon de werkloosheid in februari terugvallen tot 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Bij elkaar opgeteld telden de eurolanden daarmee nog wel meer dan 11 miljoen werklozen. De hoogste werkloosheidscijfers werden opgetekend in Spanje en Griekenland, terwijl Duitsland relatief weinig werklozen telde. In Nederland ging het zoals eerder al door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeld om 3,4 procent van de beroepsbevolking.

Volgens economen van ING zal het herstel van de Europese arbeidsmarkt komende tijd waarschijnlijk afzwakken. De oorlog in Oekraïne zorgt namelijk voor veel nieuwe onzekerheid, en dat drukt op de economie. In recent onderzoek hebben bedrijven uit de industrie volgens ING ook al aangegeven dat ze komende periode waarschijnlijk wat voorzichtiger te werk zullen gaan bij hun wervingsbeleid.