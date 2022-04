Bijna 39.000 ondernemers meldden zich voor steun vaste lasten

Bijna 39.000 ondernemers hebben over het eerste kwartaal een tegemoetkoming in vaste lasten aangevraagd vanwege de coronaschade. Vooral restaurants, die vanwege de verscherpte coronamaatregelen op slot moesten, hielden hun hand op voor noodsteun. Daarnaast stonden relatief veel landbouw- en taxibedrijven op de lijst met aanvragers.

Werkgevers die in hun inkomen geraakt werden door coronamaatregelen konden tot donderdagmiddag een tegemoetkoming voor de vaste lasten via de TVL-regeling aanvragen voor de maanden januari tot en met maart dit jaar. Met 38.813 ondernemers lag het aantal aanvragen een stuk lager dan in het slotkwartaal van vorig jaar, toen 68.211 aanvragen waren gedaan.

Bedrijven die in de meetperiode minstens 30 procent van hun omzet verloren, komen in aanmerking voor de steunregeling. Daarbij gelden er twee referentieperiodes, ofwel het eerste kwartaal van 2019, ofwel het eerste kwartaal van 2020. Als ze in aanmerking komen, dan krijgen ze 100 procent van hun vaste lasten vergoed met een maximum van 550.000 euro voor mkb-ondernemingen. Voor grotere bedrijven is dat maximum 600.000 euro. Verder geldt voor een onderneming of groep verbonden ondernemingen nog een limiet van 2,3 miljoen euro aan TVL-steun tijdens de hele coronaperiode.

Hoewel de coronamaatregelen maar een deel van het eerste kwartaal invloed hebben gehad, hebben ondernemers in bepaalde branches nog wel veel last gehad. De nachthoreca en de evenementensector konden bijvoorbeeld pas sinds eind februari weer vrijwel volledig open. Ook de overige horeca had nog aanzienlijke last van de beperkingen.

Het kabinet besloot eerder om per 1 april met de coronasteunmaatregelen te stoppen. Wel geldt nog de startersregeling. Deze TVL-regeling ondersteunt ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 met hun bedrijf zijn gestart.