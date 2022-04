CBL: zonnebloemolie vervangen door andere oliën in veel producten

Vanwege de tekorten aan zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne zullen in veel producten zoals chips, koekjes en sauzen vervangende plantaardige oliën gebruikt gaan worden. Dat meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Volgens het CBL liggen de komende tijd de eerste producten in de winkelschappen waarvoor andere plantaardige oliën dan zonnebloemolie zijn gebruikt. Supermarkten en fabrikanten gaan consumenten vanaf komende week daarover informeren.

Het gaat om veel verschillende producten en iedere fabrikant zal de vervangende olie kiezen die het meest geschikt is voor het product. Alternatieven zijn bijvoorbeeld sojaolie, raapzaadolie en palmolie. Dat kan tot gevolg hebben dat het etiket of de ingrediëntendeclaratie niet meer overeenkomt met de samenstelling van het product.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie en staat toe dat de informatie op de verpakking tijdelijk niet overeen kan komen met de samenstelling van het product. In andere Europese landen zijn er soortgelijke regelingen.

In de super worden klanten door communicatie op de winkelvloer en via websites van supermarkten en fabrikanten geïnformeerd. Het CBL zegt dat voedselveiligheid en kwaliteit hierbij prioriteit blijven. Allergenen zullen altijd op het product worden vermeld.

Het CBL zegt verder dat alle partijen ernaar streven dat de producten zo snel mogelijk weer op de oorspronkelijke wijze geproduceerd kunnen worden, maar dat de aanvoer van zonnebloemolie afhankelijk is van veel factoren. Het bureau stelt dat niet is te voorspellen wanneer de situatie weer normaliseert.