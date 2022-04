Duizenden containers voor Rusland vast in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam staan duizenden containers met bestemming Rusland vast op de kades. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam schetste in een interview met persbureau Bloomberg de problemen waar de haven tegenaan loopt als gevolg van de sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne.

Containers die voor Rusland zijn bestemd, mogen pas naar dat land vervoerd worden na uitgebreide inspectie om er zeker van te zijn dat de sancties niet overtreden worden. Voor een groot aantal goederen geldt een exportverbod, waaronder goederen die zowel voor burger- als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, de zogeheten ‘dual-use-goederen’. Verschillende containerterminals en rederijen hebben aangegeven voorlopig geen vracht af te handelen die voor Rusland is bestemd.

“Je kunt je de nachtmerrie voorstellen die dan ontstaat”, aldus Castelein. Al voor de invasie kampten de wereldwijde bevoorradingsketens, en de containervaart in het bijzonder, met de naweeën van de coronacrisis. Daardoor waren logistieke ketens al flink in de war geschopt. Door het herstel uit de crisis nam de vraag naar goederen flink toe.

Van de ladingen op elk aankomend schip kunnen “tientallen of honderden” containers bestemd zijn voor Rusland, aldus Castelein. “Je moet ze isoleren, apart zetten, en dan fysieke inspecties van de containers uitvoeren voordat ze kunnen worden vrijgegeven. Die inspanning levert beperkingen op voor de waardeketen in termen van fysieke ruimte, mankracht en tijd.”

Volgens de topman telt de haven momenteel 4500 containers die klaarstaan voor inspectie. Zo’n groot aantal is volgens hem verre van normaal. “We proberen om dat aantal zo laag mogelijk te houden omdat de opslagruimte beperkt is.”

Castelein zei daarbij dat de haven bereid is om extra capaciteit te creëren door een zogenaamde lay-by zone in te richten als het aantal Rusland-gerelateerde containers leidt tot een volledige blokkade van terminals. “De Euromax-terminal heeft uitbreidingscapaciteit, en die zouden we uiteindelijk kunnen gebruiken.”

De Russische handel is een belangrijk onderdeel van de activiteiten in de haven. Van de ongeveer 470 miljoen ton die jaarlijks wordt overgeslagen, is ongeveer 13 procent Rusland-georiënteerd. Op dit moment komt zo’n 30 procent van de ruwe olie uit Rusland en een kwart van het vloeibaar gemaakte aardgas (lng). Verder is Rusland goed voor 20 procent van de olieproducten en de kolen die worden aangevoerd.