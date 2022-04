Grote vraag naar energiebesparende maatregelen huizenbezitters

Door de sterk gestegen energieprijzen is er fors meer vraag naar energiebesparende maatregelen voor woningen zoals het installeren van een warmtepomp of het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen. Daardoor lopen de wachttijden bij isolatie- en energiebedrijven hard op, concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek onder de eigen leden.

Circa één op de vijf huiseigenaren is van plan zijn woning te verduurzamen in het licht van de oplopende energiekosten. De gemiddelde energienota valt per maand momenteel 82 euro duurder uit dan het oude tarief, aldus de vereniging. Daarmee wordt voor steeds meer huishoudens energie besparen pure noodzaak.

Nadeel voor de huiseigenaren met groene bedoelingen is de beperkte beschikbaarheid van bijvoorbeeld wamtepompen en zonnepanelen. Warmtepompen zijn maar mondjesmaat leverbaar. Dat probleem lijkt ook bij zonnepanelen te gaan spelen, aldus de VEH. Daarbij komt nog eens het tekort aan vakkrachten die de apparatuur kunnen installeren.

De VEH stelt dat ondanks de lange wachttijden het raadzaam is om nu in actie te komen. Mogelijk dat dan voor volgende winter aanpassingen aan het huis gedaan kunnen zijn. Om mensen met een kleine portemonnee te helpen zouden wat VEH betreft maatregelen getroffen moeten worden. Zo zouden isolatiesubsidies vooraf in plaats van achteraf uitgekeerd moeten worden. Verder zouden huiseigenaren van slecht geïsoleerde huizen een tegoedbon voor de isolatie van hun woning moeten krijgen.