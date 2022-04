Hypotheekrente eind maart 1 procentpunt hoger dan eind 2021

De hypotheekrente is in het eerste kwartaal met 1 procentpunt toegenomen. Aan het einde van vorig jaar was de gemiddelde hypotheekrente nog net geen 1,5 procent, inmiddels bedraagt die 2,48 procent, meldt De Hypotheekshop. Die hypotheekbemiddelaar spreekt van een “ongekende toename” gezien de voornamelijk dalende rente in de afgelopen tien jaar.

Toch is een toename van 1 procentpunt niet genoeg om in de top-vijf van grootste stijgingen te komen. Zo steeg de hypotheekrente tussen juni 1978 en september 1981 met maar liefst 5,1 procentpunt tot 13,4 procent. De meest recente stijging in die top-vijf dateert ook van meer dan tien jaar geleden. Tussen september 2005 en juli 2008 ging de hypotheekrente omhoog van 3,4 procent tot 5,7 procent.

De laatste keer dat de hypotheekrente even hoog was als nu was in februari 2019. Wel zijn momenteel de wat langere rentevaste periodes relatief goedkoper. De gemiddelde periode waarover consumenten hun rente vastzetten benadert dan ook de twintig jaar. In september vorig jaar werd met een rentestand van 1,42 procent het dieptepunt bereikt.