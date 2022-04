Just Eat Takeaway en Prosus bovenaan in positieve AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus waren vrijdag de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die wat herstelde na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers waren voorzichtig optimistisch in afwachting van het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei in de VS zou echter kunnen leiden tot snellere renteverhogingen door de Federal Reserve.

De inflatiezorgen hielden de markten ook in de greep. In de eurozone steeg de inflatie in maart tot 7,5 procent, het hoogste niveau ooit. In Nederland zijn de prijzen sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard gestegen en liep de inflatie volgens de Europese rekenmethode op tot bijna 12 procent.

Aan het oorlogsfront worden de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland als het goed is voortgezet, maar of die wat opleveren valt te betwijfelen. Ook is nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren met de gasleveranties door de eis van president Vladimir Poetin dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moet worden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de plus op 730,48 punten. De MidKap steeg ook 0,9 procent, tot 1059,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, dikte bijna 6 procent aan. Prosus volgde met een winst van ruim 5 procent. Verzekeraar Aegon, die een deel van zijn obligatieleningen gaat aflossen om de schuld te verlagen, klom meer dan 3 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi sloten de rij in de AEX met minnen tot 2,8 procent.

Pharming steeg 2,5 procent. De biotechnoloog kwam met positieve studieresultaten voor zijn middel leniolisib voor de behandeling van een zeldzame aandoening van het immuunsysteem. Branchegenoot Vivoryon zakte 4,6 procent tot 11,28 euro. Het bedrijf haalde 21 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden tegen 10,50 euro per stuk verkocht. In Parijs kelderde Sodexo 8 procent na tegenvallende resultaten van het Franse catering- en schoonmaakbedrijf, dat ook in Nederland actief is.

De olieprijzen veerden wat op na de flinke prijsdalingen van een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 100,85 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 105,50 dollar per vat. De euro was 1,1049 dollar waard, tegen 1,1098 dollar een dag eerder.