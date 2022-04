Kabinet: verbod trustdiensten voor Russen naar Raad van State

Het kabinet vraagt de Raad van State om advies over een voorstel dat trustkantoren zal verbieden te werken voor Russen of Belarussen. Na het advies wordt het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Het voorgestelde verbod is een gevolg van de sancties tegen Rusland wegens de oorlog in Oekraïne.

Russische personen, ondernemingen en bedrijven waarvan een Rus of Belarus een significant aandeel heeft, mogen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren. Deze trustkantoren bieden verschillende diensten aan. Ze kunnen vermogens en ondernemingen beheren, geldstromen regelen, vestigingsadressen regelen voor bedrijven en brievenbusfirma’s voor hen opzetten.

Het kabinet had dit liever op Europees niveau geregeld, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. Maar “omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt, wordt nationale spoedwetgeving voorbereid”. Hoewel het verbod dus verplicht tot een beëindiging van de dienstverlening, leidt dit niet direct tot meer bevriezingen van Russisch geld.

Trustkantoren mogen ook geen zogenoemde doorstroomvennootschappen aanbieden, die vaak eigendom zijn van zo’n trustkantoor en helpen met het ontwijken van belastingen. Dit verbod was al eerder een wens van het kabinet.

Het verlenen van trustdiensten wordt met de wet ook verboden als het gaat om “betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied”. Hiermee worden onder meer belastingparadijzen bedoeld als Panama en de Amerikaanse Maagdeneilanden.