Milieugroeperingen blokkeren Britse olieterminals

Verschillende milieugroeperingen hebben olieterminals van BP, ExxonMobil en Esso in het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd. Daarmee protesteren zij tegen het beleid van de Britse regering die aangaf meer fossiele brandstoffen te willen gaan winnen.

Premier Boris Johnson zei eerder dat hij boringen in de Noordzee wil aanmoedigen om daarmee de binnenlandse olie- en aardgasproductie te verhogen. Het Verenigd Koninkrijk wil voor zijn energievoorziening minder afhankelijk worden van het buitenland. Zeker na de schokgolf op de energiemarkt na de Russische invasie in Oekraïne.

Actiegroep Extinction Rebellion voert actie bij een drietal oliefaciliteiten. De groepering verwijst naar eerdere uitlatingen door het Internationaal Energieagentschap, dat heeft gezegd dat er geen nieuwe investeringen in olie, gas en kolen mogen worden gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken.

De Britse tak van ExxonMobil zei dat het tijdelijk activiteiten heeft opgeschort bij zijn brandstofterminals in Hythe, Birmingham, Purfleet en West-Londen, waar de protesten plaatsvinden. Demonstranten van Extinction Rebellion gebruikten onder andere boten voor de blokkades. Een woordvoerder zei dat de protesten zouden doorgaan zolang de groep over de middelen beschikte.

Bij andere installaties werd eerder ook actie gevoerd. Leden van een bredere coalitie van demonstranten, bekend als Just Stop Oil, gingen eerder op de weg zitten om te verhinderen dat vrachtwagens konden vertrekken. Anderen klommen bovenop olietankers, waaronder meer dan dertig jongeren bij de Navigator Oil Terminal in Thurrock. De politie van Essex zei dat ze zes mensen in Thurrock hadden gearresteerd.

Het Verenigd Koninkrijk publiceert mogelijk volgende week al zijn strategie voor energiezekerheid. Verwacht wordt dat het zich zal richten op energiebronnen van eigen bodem, zoals offshore windenergie, zonne-energie en kernenergie.

Een actie van Extinction Rebellion in het Belgische Gent werd eerder “in onderling overleg” gestopt. De milieubeweging blokkeerde sinds vrijdagochtend de toegang tot de haven uit protest tegen het gebruik van fossiele brandstoffen, vaak uit Rusland. Het protest richtte zich tegen bedrijven in de haven en de stad Gent, die een “matig ambitieus” klimaatplan nastreeft. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion actievoert in de Gentse haven. Eind februari werd ook al eens actiegevoerd aan de kolenterminal.