Misleidende berichten door fout alsnog op Facebook weergegeven

Misleidende of problematische berichten werden maandenlang op Facebook weergegeven in de tijdlijn van gebruikers, terwijl deze juist verborgen moesten blijven. Dat kwam door een fout in de software. De Amerikaanse techwebsite The Verge meldt dat het probleem in oktober vorig jaar werd gesignaleerd, maar pas vorige maand kon worden opgelost.

Volgens The Verge maakten medewerkers van Facebook middels een intern rapport melding van de bug, die werd omschreven als “een enorme fout in de rangschikking van berichten”. Een probleem met het algoritme zorgde ervoor dat berichtgeving die door onafhankelijke media als “twijfelachtig” werd omschreven, alsnog op grote schaal werd verspreid naar gebruikers.

Technici konden het probleem met het algoritme niet onder controle krijgen, meldt The Verge.

Een woordvoerder van Meta, het moederbedrijf van Facebook, zegt tegen het Franse persbureau AFP dat de fout in de software “enorm overdreven” is door de Amerikaanse techwebsite. Slechts een klein aantal gebruikers zou zijn blootgesteld aan de misleidende berichten. “Dit had geen betekenisvolle of langdurige impact”, aldus de woordvoerder.