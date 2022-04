Topman PostNL België komt onder voorwaarden vrij

De topman van PostNL België, Rudy Van Rillaer, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de Mechelse raadkamer beslist. Het besluit is bevestigd door zijn advocaat aan het Belgische persbureau Belga. De twee andere verdachten die nog in de cel zaten, komen vrij zonder voorwaarden. Ze blijven nog wel tot maandag in de cel omdat er nog een besluit over een eventueel beroep tegen de beslissing moet worden genomen.

De drie werden maandag opgepakt na een inval in drie depots van PostNL België. Het gaat om Van Rillaer, operations manager John de Bruyn en een derde verantwoordelijke. Ze zouden ervan worden verdacht leiding te geven aan een criminele organisatie en er zou ook sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte.

Het Nederlandse moederconcern PostNL laat weten “enorm opgelucht” te zijn dat de raadkamer heeft beslist dat de drie naar huis kunnen. “Het is nu afwachten wanneer. Ze zitten volstrekt onnodig onder moeilijke omstandigheden vast. Dat heeft grote impact op hen, op hun familie en op al onze medewerkers. We blijven hen steunen waar we kunnen.” PostNL zegt geen enkel bewijs te hebben gezien voor de beschuldigingen en zal zich daartegen krachtig verdedigen.

PostNL is al langer doelwit van de Belgische autoriteiten vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. Het bedrijf heeft momenteel negen pakkettendepots in België en één sorteercentrum.