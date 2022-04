Autoshow Beijing uitgesteld vanwege uitbraak coronavirus

De grote autoshow van Beijing wordt voorlopig uitgesteld vanwege de nieuwste opleving van het coronavirus in China. De autoshow wordt om het jaar gehouden in Beijing of in Shanghai en zou eind april plaatsvinden. De editie van vorig jaar in Shanghai ging gewoon door.

China is een zeer belangrijke markt voor de autosector. De organisatie heeft niet bekendgemaakt wanneer het evenement wel kan plaatsvinden. De Chinese overheid wil mogelijk eerst de opleving van het aantal coronabesmettingen in het land stoppen.

Intussen zitten de 25 miljoen inwoners van Shanghai momenteel vrijwel allemaal in lockdown. Bewoners mogen alleen hun huis verlaten om verplichte coronatests te laten doen. Het financiële centrum van China kampt met een uitbraak van het coronavirus. De dagelijkse besmettingen in de stad schoten omhoog van minder dan vijf begin maart tot meer dan 6300 op vrijdag. Evengoed ligt de hoofdstad Beijing zo’n 1200 kilometer ten noorden van Shanghai.