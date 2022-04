China zegt sancties tegen Rusland niet opzettelijk te omzeilen

China omzeilt niet opzettelijk de sancties tegen Rusland. Dat heeft een hoge Chinese diplomaat gezegd. De opmerking volgt een dag nadat de Europese Unie en China een videotop hadden gehouden. Tijdens de top had de EU tegen Beijing gezegd dat het land de sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne niet moet ondergraven.

De hoge Chinese diplomaat zei tegen verslaggevers dat China bijdraagt aan de wereldeconomie door normale handel met Rusland te drijven. “China is geen partij met betrekking tot de crisis in Oekraïne”, zei Wang Lutong, directeur-generaal Europese zaken bij het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “We denken dat onze normale handel met andere landen niet mag worden aangetast.” China is een belangrijke bondgenoot van president Vladimir Poetin. “Wij zijn tegen sancties, en de effecten van deze sancties dreigen ook over te slaan naar de rest van de wereld”, aldus Wang Lutong.

Rusland heeft China om hulp gevraagd nu de oorlog in Oekraïne minder succesvol verloopt dan gedacht en het land zucht onder tal van westerse sancties. Rusland helpen zou volgens de EU niet in het belang van China zijn. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wees op de economische tol die Beijing dan zou betalen.