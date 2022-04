Stel dat in Airbnb is bespied kan niet direct naar rechtbank

Een koppel dat tijdens een verblijf in een Airbnb in het geheim is gefilmd kan niet direct terecht bij een rechtbank. Dat heeft het Hooggerechtshof van Florida bepaald. Volgens de gebruiksovereenkomst van Airbnb, die de twee hadden ondertekend, moet het stel eerst in arbitrage. Het is een overwinning voor het woningverhuurplatform, want het bedrijf wil dit soort zaken het liefst buiten de rechtbank houden.

Het stel uit Texas had via Airbnb een woning gehuurd in de Amerikaanse kustplaats Longboat Key in de staat Florida, bij Tampa. De eigenaar zou naar verluidt hun hele driedaagse verblijf met meerdere verborgen camera’s hebben vastgelegd. Daarbij zouden ook beelden zijn gemaakt die een lagere rechtbank samenvatte als “privé en intiem”.

Nadat het koppel erachter kwam dat er opnames waren gemaakt, klaagde het zowel de eigenaar als Airbnb aan. Het stel vindt dat het platform hen had moeten waarschuwen voor eerdere privacyschendingen door de eigenaar. Airbnb had eerst moeten vaststellen dat de woning in Longboat Key geen verborgen camera’s had, beargumenteren ze.

De partijen moeten nu eerst in arbitrage. De arbiter beslist vervolgens hoe de zaak moet worden behandeld en of het stel zijn gelijk mag halen in de rechtbank.