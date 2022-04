Beleggers benieuwd naar Oekraïne en rentebeleid Fed

De blik van beleggers zal ook komende beursweek vooral uitgaan naar de verdere ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Daarnaast komen de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve in maart, toen de Amerikaanse centrale bank besloot de rente te verhogen. Mogelijk kan uit die aantekeningen meer duidelijk worden over het toekomstige rentebeleid van de Fed.

Het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom maakte bekend door te gaan met grootschalige gasleveringen via Oekraïne naar het westen, ondanks meningsverschillen over de betalingen. President Vladimir Poetin wil dat gas alleen aan westerse landen verkocht wordt in ruil voor roebels. Europa weigert dat en wijst naar de afspraken over de valuta. Oekraïne verdient miljarden euro’s aan inkomsten voor de nationale begroting aan de doorvoer. Litouwen maakte als eerste EU-land bekend de import van Russisch gas volledig stop te zetten.

Vorige maand verhoogde de Fed voor het eerst sinds 2018 de rente om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Voorzitter Jerome Powell heeft gezegd dat de rente nog agressiever verhoogd kan worden. Toen de coronapandemie uitbrak, verlaagde de Fed de rente naar een historisch laag niveau om de economie te stimuleren. Maar de Amerikaanse economie heeft sterk herstel laten zien van de crisis en de inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in ruim veertig jaar, vooral door de hard opgelopen brandstofprijzen.

Ook komen er veel macro-economische cijfers naar buiten. Zo zijn er gegevens over de dienstensector in Europa, de Duitse industriële productie, fabrieksorders en handel en de winkelverkopen in de eurozone. Uit de Verenigde Staten staan ook cijfers over de dienstensector en fabrieksorders op de rol. Vrijdag werd nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd dat van belang is voor het rentebeleid van de Fed.

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. In Amsterdam komen technologiebedrijf Nedap en uitgever Brill nog met resultaten. Uit het buitenland gaat het om cijferberichten van onder meer het Amerikaanse drankenconcern Constellation Brands en levensmiddelenproducent Conagra Brands.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,5 procent hoger op 728,00 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1060,03 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs werden tot 0,4 procent hoger gezet. Op Wall Street waren ook kleine plussen te zien.

De olieprijzen gingen verder omlaag omdat de Verenigde Staten een ongekende hoeveelheid olie uit de strategische reserves gaan vrijgeven. Ook andere westerse landen gaan meedoen.