Vier keer minder graan geëxporteerd uit Oekraïne in maart

De export van graan uit Oekraïne in maart was vier keer minder dan in februari, voor de inval van Rusland in het land. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Door de oorlog moet het graan nu meer via het spoor vervoerd worden in plaats van via de Zwarte Zee, van waaruit veel goederen normaal gesproken uitgevoerd worden. Belangrijke havensteden van Oekraïne zoals Odessa en Marioepol zijn geblokkeerd door de oorlog.

Oekraïne is een belangrijke exporteur van landbouwproducten als graan, mais en zonnebloemolie. In maart werd er 1,1 miljoen ton mais, 309.000 ton tarwe en 118.000 ton zonnebloemolie geëxporteerd, aldus het ministerie. Oekraïne was vorig seizoen nog de op drie na grootste graanexporteur ter wereld, volgens data van de International Grains Council, de organisatie die toezicht houdt op de wereldwijde graanhandel.

Eerder al zei de Wereldbank dat Oekraïne snel hulp moet krijgen van andere landen met bijvoorbeeld de levering van kunstmest en zaden om de landbouwsector te helpen herstellen als de oorlog met Rusland voorbij is. Oekraïne heeft de export van bepaalde landbouwgoederen al aan banden gelegd om zo de eigen voedselvoorziening veilig te stellen. Met name armere landen kunnen last krijgen van de door de oorlog stijgende prijzen, met kans op honger en armoede, aldus de Wereldbank.