Chinese staatsbedrijven in gesprek over aankopen Russisch gas

Grote Chinese importeurs van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zijn voorzichtig op zoek naar extra gasleveringen uit Rusland om te profiteren van lagere prijzen. Volgens ingewijden zouden staatsbedrijven als Sinopec en PetroChina gesprekken voeren om Russische gasleveringen die door andere landen worden vermeden, tegen hoge kortingen te kopen.

Sommige Chinese importeurs overwegen daarbij om Russische bedrijven te gebruiken om namens hen deel te nemen aan de aanbestedingen voor lng om hun inkoopplannen voor buitenlandse regeringen te verbergen. Wereldwijd durven veel importeurs geen Russisch gas meer te kopen uit angst voor toekomstige sancties of reputatieschade vanwege de oorlog in Oekraïne.

De Chinezen lijken de enigen te zijn die dat risico wel durven te nemen. De Chinese olieraffinaderijen namen eerder al vergelijkbare stappen door discreet goedkope Russische ruwe olie te kopen die de rest van de wereld niet meer wil afnemen. Volgens handelaren zijn er de afgelopen weken al verschillende gasleveringen gekocht door Chinese importeurs en wordt Russisch gas op de zogeheten spotmarkt verhandeld met meer dan 10 procent korting. Op de spotmarkt worden goederen zoals gas direct verhandeld tegen de huidige marktprijs.

China heeft daarentegen op dit moment geen dringende behoefte aan meer gas. Het milde weer en de lockdowns in veel Chinese steden om de coronabesmettingen in te dammen remmen de vraag naar de brandstof in het land. Het gas uit Rusland kan wel helpen om de opslagtanks goedkoop bij te vullen voordat de prijzen deze zomer weer stijgen.

De Chinese gasimporteurs blijven vanwege de westerse sancties tegen Rusland wel voorzichtig en kiezen ervoor om geen grote hoeveelheden te kopen. Ook maken ze gebruik van andere bedrijven die namens hen kopen om hun aankopen te verbergen. Daardoor lijkt alsof het Chinese bedrijf een levering van Russisch gas accepteert op basis van een langetermijncontract, wat bedrijven en landen over de hele wereld ook zijn blijven doen ondanks de oorlog in Oekraïne.

Voor kleinere Chinese gaskopers zijn er wel hindernissen. Deze kopers hebben moeite om kredietgaranties te krijgen om extra Russisch gas op de spotmarkt te kopen omdat banken die garanties niet willen verlenen. Alleen de grote Chinese importeurs kunnen gebruikmaken van zogenoemde open-kredietschema’s, ofwel vooraf goedgekeurde kredietlijnen van banken.